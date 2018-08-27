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Новости
27.08.2018 13:11 Мск (15:11 Екб)
религия | За рубежом
Реакция Папы Римского на очередной педофильский скандал – "жалкая страусиная позиция"
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Папа римский Франциск, содомия, гомосексуализм (2016) | Фото: rusprav.tv

Очередной секс-скандал потряс католическую церковь. Как сообщил протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, бывший папский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано публично призвал к отставке Франциска из-за отсутствия реакции на информацию о принуждении к содомии в католической церкви.

Напомним, что Папа Римский Франциск побывал в Ирландии, где должен был встретиться с жертвами священников-педофилов, съехавшимися со всего мира. На встрече в Дублине с представителями официальных кругов он заявил, что бросит все силы для искоренения педофилии внутри РКЦ.

"Я подтверждаю задачу и обещаю делать еще больше, чтобы искоренить эту напасть в Церкви любой ценой, – сказал понтифик. – Педофилия священников – "черное пятно" на Церкви, которое останется причиной стыда и страдания для всей католической общины".

Всеволод Чаплин, комментируя намерения главы католической церкви, подчеркивает, что не только педофилия должна стать целью для искоренения, но и любое принуждение к сексу зависимого лица – о подобных случаях Папе Римскому сообщали не один раз, но реакции на подобные преступления никогда не было, до недавних пор, когда архиепископ Карло Мария Вигано выпустил документ с обличениями и доказательствами.

"Произошел беспрецедентный случай, папский посол в США архиепископ Карло Мария Вигано сказал о том, что он в течение многих лет докладывал ватиканскому руководству о случаях склонения к однополому сексу с использованием зависимого положения, речь шла о гомосексуальных приключениях кардинала Теодора МакКаррика. Вигано пишет, что он говорил об этом и в личном разговоре с папой еще в 2013 году, и мало что последовало в ответ", – рассказал Всеволод Чаплин Накануне.RU.

Как отмечает эксперт, главное, что вся эта громкая борьба с педофилией и кающееся положение папы перед жертвами насилия возникли не добровольно, а после большого количества разоблачений. Когда появляются такого рода обвинения, нужно не ждать разрастания скандала и запоздало реагировать, а в случае любого доказанного обвинения лишать человека сана, считает Чаплин:

"Решать проблему надо, не переводя его с места на место, не пряча преступника, а публично говоря всей Церкви, всей своей общине, что именно произошло, и почему это недопустимо".

Протоиерей РПЦ отмечает, что и в православной среде могут возникать подобные слухи, и "ватиканский урок" должен показать РПЦ, как поступать не надо, если грех изобличен, совершено преступление, сведения об этом должны передаваться в следственные органы. А если это "сплетни", то нужно выступить и "обелить" человека официально.

Как мы помним, католическая церковь достаточно сильно смягчила свое отношение к людям нетрадиционной ориентации, прошлый папа придерживался "современных взглядов", и многие эксперты восприняли назначение Франциска как попытку очистить церковь и начать духовную войну со слишком вольными нравами. Многие эксперты говорили тогда, что Бенедикт просто зашел в тупик на фоне глубокого кризиса Римско-католической церкви, все более активного насаждения либеральных ценностей, усиления деятельности активистов "ЛГБТ-движений", распространения однополых браков в Европе и смягчения отношения католической церкви к содомии.

"Известно, что, да, значительная часть гомосексуалистов интересуется людьми сильно моложе себя, сам термин "педофилия", кстати, возник как тяга, относящаяся к мальчикам. Я, впрочем, убежден, что нужно говорить не только о педофилии, а о любом случае принуждения к сексу зависимого лица, – говорит протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с Накануне.RU. – По поводу текста Вигано папа уже высказался, мне сейчас только что прислали текст, который я пока не прочел, текст из католических кругов американских. Вот, что было сказано папой в самолете из Ирландии вчера вечером: "Я говорю искренне: прочитайте это внимательно и дайте свое собственное суждение. Я сам ни слова не скажу об этом. Я верю, что документ говорит сам за себя", – это о выпущенном в субботу 11-страничном тексте Вигано. Что еще сказать? Жалкая страусиная позиция".

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27.08.2018 13:11 Мск | Елена Кирякова
15:11 Екб

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Реакция Папы Римского на очередной педофильский скандал – "жалкая страусиная позиция"
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