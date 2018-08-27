"Мы делаем все возможное": в школах Екатеринбурга не хватает мест

163 школы Екатеринбурга готовы к новому учебному году. В этом году в них пойдут 19,5 тыс. первоклассников. Прирост составляет 5% по сравнению с прошлым годом, однако проблема с нехваткой мест все еще остается актуальной, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мест, конечно, недостаточно. Мы делаем все возможное, чтобы мест было больше и больше. В первую очередь, будут создаваться новые школы", - рассказала на сегодняшней пресс-конференции начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По ее словам, подготовка школ прошла в плановом режиме. Также в городе открываются два новых здания уже существующих юридических лиц - это школа №23 и здание на 150 учеников, которое относится к гимназии №39.

В ходе проверки учебных заведений, которая началась еще в мае, были выявлены 282 недостатка. Самое большое их количество связано с содержанием улично-дорожной сети, например, это касается пешеходной разметки, тротуаров и входных групп. За неисполнение предписаний было составлено восемь дел. Как отметил врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Алексей Суслов, в этом году также увеличен радиус пешеходных зон для учеников - он составил 800 м.

На сегодняшний день образовательные учреждения продолжают устранять нарушения. Что касается технического оснащения школ, то все учреждения планируют к концу этого года обеспечить турникетами.

Кроме того, в школах провели проверку на противопожарную подготовку. По этой части в зданиях заменили настил пола, используя более безопасные покрытия. 1 сентября сотрудники пожарного надзора будут также проводить уроки безопасности.