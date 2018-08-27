Верховный суд утвердил пожизненное для югорчанина, зарубившего в Хэллоуин четверых людей

Верховный суд России утвердил приговор жителю Югры Юрию Пендахову, который получил пожизненное за убийство четырех людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

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Коллегия оставила без удовлетворения апелляцию Пендахова на приговор Ханты-Мансийского окружного суда.

Напомним, массовое убийство произошло в Югре в Хэллоуин 2017 г. 48-летний житель села Шеркалы в компании сожительницы приехал в Березово для обследования. 31 октября они остались на ночевку у случайной знакомой, 39-летней местной жительницы. Они и еще трое югорчан 1962, 1969 и 1998 годов рождения, выпивали и играли в карты. Мужчина поссорился с 19-летним собутыльником, поскольку тот обыграл его. Вооружившись топором, гость убил хозяйку и еще троих людей. Все четверо умерли на месте. Злоумышленник попытался скрыться, однако вскоре его "взяли".