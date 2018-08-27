В ФНЛ установлен новый рекорд посещаемости тура

Восьмой тур ФНЛ (название второго по силе и значимости дивизиона профессионального футбола России, - прим.) стал рекордным по посещаемости в истории, сообщается на официальном сайте лиги.

Десять матчей тура, которые прошли в минувшее воскресенье, посетили 112 тыс. 367 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен 6 мая этого года, когда в 37-м туре прошлого розыгрыша суммарная посещаемость равнялась 98 тыс. 118 зрителей (из них 42 тыс.100 и 40 тыс. 619 зрителей собрали матчи "Нижнего Новгорода" против "Луч-Энергии" и "Крыльев Советов" против "Кубани" соответственно).

Накануне же самую многочисленную аудиторию вновь собрал матч в Нижнем Новгороде, где хозяева принимали "Авангард". Данный поединок посетили 31 тыс. 369 зрителей. 29 тыс. 673 зрителей воочию наблюдали встречу "Ротора" с "Факелом" в Волгограде, а на матч "Мордовии" и "Чертаново" в Саранске пришло 24 тыс. 326 зрителей. Отметим, что все три арены были построены к проходившему минувшим летом в России Чемпионату мира по футболу.