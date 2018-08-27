Обязательный атеизм и конфискации: китайским коммунистам добавили правил

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) издал новую редакцию правил по дисциплинарным взысканиям.

В тексте документа сообщается, что предыдущая редакция выходила в октябре 2015 г. и в настоящий момент в неё добавлены положения Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, выдвинутые на XIX съезде КПК. В них же закреплено и положение о Си Цзиньпине как о ядре партии.

В соответствии с правилами, членам КПК не рекомендовано придерживаться религиозных верований, верить слухам и распространять их. В противном случае партийцы могут быть исключены из КПК.

Кроме того, в новой редакции также говорится о том, что, в случае нарушений в экономической сфере, дисциплинарные органы будут рассматривать размер дохода партийца и его роль в совершении правонарушения. В случае, если устав партии совместно и преднамеренно нарушают два и более членов КПК, большая ответственность ложится на того, кто вовлёк в правонарушения остальных. В отношении выгод, приобретённых в результате нарушения дисциплины, предусматривается конфискация.

Напомним, по итогам XIX съезда КПК в Китае были созданы надзорные комиссии, фактически являющиеся самостоятельной ветвью власти в стране наряду с административными, судебными и прокурорскими органами. Новые надзорные органы будут осуществлять надзор, расследование и наказание по антикоррупционным делам. Сообщается, что они будут работать независимо от вмешательства других органов. Надзорные комиссии призваны укрепить борьбу партии с коррупцией, но охватывают не только членов партии, а всех должностных лиц.