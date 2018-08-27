Против главы Серпуховского района Подмосковья завели еще одно уголовное дело

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун стал фигурантом еще одного уголовного дела. Это подтвердила его супруга Юлия, передает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан 13 июня. Как считают следователи, Шестун незаконно передал ООО "Центр" четыре земельных участка, что повлекло причинение ущерба муниципалитету на сумму более 62 млн руб. По этому факту было возбуждено дело о превышении им должностных полномочий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Шестун также подозревается в незаконной предпринимательской деятельности, особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Как отметила супруга чиновника, сегодня следователь сообщил о достоверности сведений СМИ и информировал, что соответствующие документы отправлены по почте.

При этом она подчеркнула, что ни ее, ни защиту Шестуна"не извещали о предъявлении новых обвинений".

Напомним, глава Серпуховского района Подмосковья‍ был арестован на два месяца.