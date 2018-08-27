Югорчанин отправится на поселение за смерть в аварии двоих людей

Вступил в силу приговор Октябрьского районного суда Вячеславу Попову. Он признан виновником аварии, в которой погибли два человека и двое детей получили тяжелые травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

27 августа 2017 г. Павлов во время езды на машине нарушил ПДД, не уступил дорогу "Тойоте" и столкнулся с ней. Два маленьких пассажира этой машины получили тяжелые травмы, два взрослых умерли на месте.

Суд наказал водителя двумя с половиной годами колонии-поселения. Он обжаловал вердикт. Вышестоящая инстанция оставила его без изменений.