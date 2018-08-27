Суд отправил в колонию бывшего вице-губернатора Курской области

Суд отправил в колонию бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова. Также свой приговор услышали его подельники.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году вице-губернатор получил взятку в виде недвижимого имущества за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. По данным СК, незаконное вознаграждение в виде гаража стоимостью более 1,2 млн руб. Зубков получил от учредителя строительной компании Александра Филимонова через посредника Андрея Занина и при пособничестве Натальи Кретовой.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в обеспечение исполнения приговора на имущество всех фигурантов дела, кадастровой стоимостью более 100 млн руб., был наложен арест. Приговор суда: Зубкову и Филимонову назначено по два года лишения свободы каждому в колонии строгого режима и выплата штрафа, кратного величине размера взятки.

В свою очередь, Занину назначено 2,5 года лишения свободы с выплатой штрафа в размере 1 млн руб., а Кретовой – 500 тыс. руб. штрафа.

Напомним, в июне 2017 года Зубков был заключен под стражу, Занин и Филимонов отправлены под домашний арест, а Кретова дала подписку о невыезде.