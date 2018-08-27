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от издателя  |  комментариев: 1


"Позвольте не согласиться с Алексеем Кудриным!" Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил, что если в конце 50-х годов на каждого пенсионера приходилось пять работающих, то сейчас это соотношение один к двум. И количество трудоспособного населения будет уменьшаться. В будущем году число работоспособного населения сократится на полмиллиона. Но вы что, забыли, что у вас 4 миллиона безработных, из которых 800 тыс. получают пособие по безработице? Дайте им работу и не надо будет платить пособие. Из полутора миллионов россиян, вышедших на пенсию в прошлом году, половина продолжают работать. В "Единой России" предлагают запустить федеральную программу переквалификации работников предпенсионного возраста. Кого же они собираются переучивать? Продавцов в охранники или охранников в дворники?
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Новости
27.08.2018 11:40 Мск (13:40 Екб)
спорт | За рубежом
СМИ: игроки сборной Германии на ЧМ-2018 раскололись на два лагеря по этническим признакам
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(2018) | Фото: UA-Football

Одной из причин провала сборной Германии по футболу на Чемпионате мира в России мог стать конфликт внутри команды, об этом сообщает издание Bild со ссылкой на Spiegel, передает корреспондент Накануне.RU.

Как утверждает источник, "бундестим" на турнире раскололась на два лагеря. Первый включал в себя футболистов иностранного происхождения, среди которых защитник Жером Боатенг, полузащитники Месут Озил и Илкай Гюндоган. Во втором лагере оказались коренные уроженцы Германии: нападающий Томас Мюллер, защитник Матс Хуммельс и другие.

Якобы первая группа называла представителей второй "картофель" (насмешливое прозвище в отношении немцев, которым часто пользуются турки). В ответ "легионеров" называли "канаке" – немецкое ругательство в отношении выходцев из других стран. Издание утверждает, что Томас Мюллер много пародировал и высмеивал манеру общения и образ жизни партнеров по сборной. Отмечается, что иностранные футболисты отдают предпочтение рэп-музыке, дорогостоящим украшениям и спортивным автомобилям, в то время как немцы являются сторонниками более скромного образа жизни.

Еще одной из причин конфликта, по данным издания, стало недовольство футболистов решением главного тренера Йоахима Лева по составу на турнир. Якобы уроженцев других стран не устраивал невызов в сборную нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, а немцев – непопадание в итоговую заявку нападающего "Баварии" Сандро Вагнера.

Напомним, что на турнире в России экс-чемпионы мира не смогли защитить титул, завоеванный на мундиале в Бразилии. Немцы не вышли из группы, заняв последнее место в квартете с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Отметим, что после завершения ЧМ-2018 полузащитник немцев, чемпион мира 2014 года Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде из-за продолжающейся политической травли. 29-летний футболист турецкого происхождения подвергся критике со стороны болельщиков за совместное фото с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

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27.08.2018 11:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:40 Екб

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СМИ: игроки сборной Германии на ЧМ-2018 раскололись на два лагеря по этническим признакам
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