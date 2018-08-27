Путин в Кемерово проведет заседание обновленной комиссии по ТЭК

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область.

Президент проведет заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что президентская комиссия по ТЭК после трехлетнего перерыва впервые может быть созвана в августе. В конце июля Путин обновил состав комиссии.

Сегодня члены обновленной комиссии обсудят меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках.

Путин также проведет рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым и ознакомится с работой горно-промышленного комплекса "Черниговец".

С Цивилевым, который был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля - после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"и отставки Амана Тулеева - Путин проводил встречи в апреле и в июне .