Жители Нижневартовска и Сургута уверены в завтрашнем дне. К такому выводы пришли аналитики Финансового университета при Правительстве РФ, которые в рамках проекта по исследованию качества жизни оценили уровень удовлетворенности жизнью людей из разных городов и уверенности в будущем предприятия, где они работают, передает корреспондент Накануне.RU.

Исследование проводилось методом социологического опроса по случайной репрезентативной выборке в городах с населением более 250 тыс. человек. Согласно результатам исследования в первом полугодии 2018 г. уверенность россиян в собственном завтрашнем дне заметно снизилась. Только 62% жителей крупных и средних городов заявили, что чувствуют себя уверенно: наибольший уровень уверенности демонстрируют молодые люди до 30 лет и состоятельные граждане, способные делать крупные покупки.

Уверенней всего себя чувствуют жители Нижневартовска, Ставрополя, Сургута, Калуги и Ижевска.

Наименьший показатель продемонстрировали жители Волгограда, Воронежа, Магнитогорска, Смоленска и Пензы.

При этом 72% россиян, занятых в экономике, уверены в будущем предприятия, на котором они работают. 69% - от числа работников негосударственного сектора. Наиболее всего в будущем предприятия уверены те, кто занят на госслужбе, в энергетической сфере и на коммунальных инфраструктурных предприятиях, а также в сфере финансов.

Нижневартовск также попал в список городов, где высокий уровень уверенности в будущем своего предприятия. Также неплохие показатели зафиксированы в Волжском, Ставрополе, Якутске и Сочи.

Менее всего в завтрашнем дне своих предприятий уверены жители Белгорода, Брянска, Иваново, Курска и Смоленска