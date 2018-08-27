Министерство просвещения создаст рабочую группу с привлечением представителей приемных семей

Министерство просвещения создаст рабочую группу с участием представителей приемных семей с целью совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей-сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отметим, решение было принято на встрече министерства с представителями приёмных семей, некоммерческих организаций, экспертов, уполномоченного по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации, а также руководителями и специалистами региональных органов опеки и попечительства 24 августа.

"На встрече обсуждались вопросы совершенствования деятельности органов опеки и попечительства, улучшения качества работы Школ приёмных родителей, развития сети служб сопровождения замещающих семей, совершенствования подходов к подбору кандидатов в усыновители и опекуны, организации оказания им своевременной и качественной поддержки и помощи", - говорится в сообщении.

Рабочая группа будет постоянно действующая, результаты ее работы будут отражены в предложениях по корректировке законодательства в этой сфере.