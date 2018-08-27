В Екатеринбурге стартует подготовка к новому 2019 году

В уральской столице объявлен конкурс "Новогодний Екатеринбург-2019". Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, документ открывает сезон новогоднего украшения предприятий: все желающие могут попробовать свои силы в творческом состязании на лучшее праздничное оформление. Городские власти приглашают участников активно включаться в украшение фасадов, витрин и прилегающих территорий. По словам организаторов, кроме почетного звания лучших призеры конкурса получат приятные новогодние подарки.

Как добавили в администрации, вся подробная информация о правилах состязания, а также рекомендации по новогоднему оформлению будут опубликованы на официальном портале Екатеринбурга.