С 2019 года повысятся акцизы на бензин. В кабмине обещают, что скачка цен не будет

Правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тысяч рублей и 3,7 тысяч рублей на тонну соответственно. В кабинете министров считают, что скачка цен после данной меры не произойдет.

Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года. Напомним, из-за резкого роста цен на бензин Правительство решило снизить акцизы и отказаться от второго повышения платежей в июле. Цены на АЗС, по данным Росстата, увеличиваться перестали.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в кабмине вопросы топливно-энергетического комплекса, заявил, что рост акцизов не приведет к скачку розничных цен на автозаправках.

По его словам, в правительстве готовы пойти на введение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране, передает РБК.

Ранее сообщалось о том, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести регулирование со стороны государства цен на бензин и дизельное топливо.