Россия хочет спровоцировать бунт в Мариуполе, - экс-командующий ВМС Украины

Россия хочет спровоцировать бунты в Мариуполе и Бердянске, считает бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук. Так он прокомментировал на канале "Эспресо" уменьшение грузооборота в портах этих городов в связи с задержанием и досмотром судов в Азовском море российскими пограничниками.

По его словам, Россия реализует "стратегию хаоса в Азовском море и все просчитывает шаг за шагом", в частности экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты.

"В этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения", - сказал Гайдук.

Особенно опасным он считает то, что недалеко от Мариуполя проходит линия фронта, поэтому возможен "наихудший сценарий - прорубание коридора, который идет вдоль Азовского моря".

На днях в Киеве заявили, что Россия полностью перестала пропускать суда в украинские порты на Азовском море. Хотя 21 августа Киев уже второй раз признал законность действий России в Азовском море.