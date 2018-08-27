Субподрядчиком строительства второй очереди Чусовского моста стал "Мостоотряд №123"

"Мостоотряд №123" - пермский филиал челябинской компании "Уралмостострой", заключил договор подряда на строительство второй очереди Чусовского моста с московским генпорядчиком "Стройтрансгаз", сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники на подрядном рынке.

Объем контракта составит 1,2 млрд руб., срок действия – 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, договор на строительство моста через Чусовую был заключен в ноябре прошлого года, во время визита министра транспорта РФ Максима Соколова в Пермь между "Стройтрансгаз" и "Пермской концессионной компанией" (входит в группу ВТБ). Мост позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в регионе в северном и северо-восточном направлении, а также по направлению в Свердловскую область. Общая стоимость строительства составит 14 млрд руб., из них 9,5 млрд - федеральные средства, 1,4 млрд - деньги из бюджета края и 3,1 млрд руб. - средства концессионера.