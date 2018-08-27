Свердловские школьники разработали проекты, которые внедрят на областных предприятиях

На Среднем Урале завершилась четвертая смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" - "Промышленные вызовы Урала".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в течение трех недель ребята работали в проектных группах под руководством ведущих компаний. Проекты, которые разработали свердловские школьники, будут внедрены в работу уральских предприятий. Одним из членов экспертной группы по оценке работ стала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Так, эксперты из "Титановой долины" помогли одаренным детям освоить урбанистику и подготовить проекты пространственного развития. Специалисты рассказали о стратегическом планировании и проектном управлении развитием городов, а ведущие преподаватели научили графическому дизайну. Для "выпускного экзамена" ребята создали портфель проектов развития "Верхняя Салда – город, в котором хочется жить".

За время смены ученики "Золотого сечения" побывали на таких предприятиях, как Среднеуральский медеплавильный завод, Центр станочного оборудования "Униматик", Межрегиональный центр компетенции и Ирбитский молочный завод. Следующая смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" стартует 26 октября.