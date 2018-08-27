В Астрахани трое неизвестных совершили сексуальное насилие над шестилетней девочкой

В Астраханской области трое неизвестных совершили насильственные действия сексуального характера против шестилетней девочки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел днем 26 августа - трое неустановленных лиц, находившихся на детской игровой площадке напротив дома № 11 по улице Котовского в Ахтубинске, схватили 6-летнюю девочку и принудительно отвели за почтовое отделение. Там они совершили в отношении ребенка иные действия сексуального характера.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых.