СМИ: Собянин сохранит региональные льготы московским пенсионерам

Московское правительство планирует сохранить региональные доплаты пенсионерам после запуска пенсионной "реформы". Об этом сообщили"Ведомостям" источники.

По их словам, об этом должны были заявить перед выборами, но не стали. Мэр Москвы Сергей Собянин выскажется о пенсионных изменениях после 9 сентября, сказал собеседник издания.

Напомним, "Единая Россия" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста. Партия выработала ряд предложений по совершенствованию пенсионной системы, с которыми намерена обратиться к Владимиру Путину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной "реформы".