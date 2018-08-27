СМИ: Собянин сохранит региональные льготы московским пенсионерам

Московское правительство планирует сохранить региональные доплаты пенсионерам после запуска пенсионной "реформы". Об этом сообщили"Ведомостям" источники.
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По их словам, об этом должны были заявить перед выборами, но не стали. Мэр Москвы Сергей Собянин выскажется о пенсионных изменениях после 9 сентября, сказал собеседник издания.
Напомним, "Единая Россия" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста. Партия выработала ряд предложений по совершенствованию пенсионной системы, с которыми намерена обратиться к Владимиру Путину.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной "реформы".