Би-2, АК-47, Митя Фомин и "Реальные пацаны". В Челябинске представили афишу Дня города

В Челябинске представили афишу празднования Дня города. В городе пройдет 92 мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

праздничные мероприятия начнутся уже 1 сентября. В этот день в ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина состоится фестиваль талантливой молодежи "Артишок". На следующий день в парке пройдет Общественно-политический вернисаж. В Центральном парке города 2 и 3 сентября пройдет фестиваль военно-патриотической песни "Наше поколение против террора".

7 сентября запланирован традиционный "Парад моды на Кировке". В этот же день откроется Международный кинофестиваль "Предчувствие".

Основные мероприятия состоятся 8 сентября. В 11 часов от улицы Цвиллинга по главным магистралям пройдет праздничная кавалькада. На Кировке выступят участники открытого областного конкурса авторов и исполнителей "Песня города", а затем пройдет Фестиваль КВН "Кубок Челябинска – 2018".

В 15 часов на Театральной площади начнется праздничный концерт "Реальный город Че". Ведущими мероприятия станут герои сериала "Реальные пацаны" Вован и Валя, а одним из участников будет актер сериала "Универ" Стас Ярушин.

В это же время начнется праздничный концерт на площади Революции. Его будут вести актеры шоу "Уральские пельмени", а звездными гостями станут группа "Би-2" и Мити Фомина.

Как рассказал начальник управления культуры Дмитрий Назаров, благодаря спонсорам, группа "БИ-2" приедет с другим техническим райдером, челябинцев ожидает 500 киловатт звука.

"Сцена будет тоже иная, более масштабная, зрелищная, много света и звука. Певец Митя Фомин привезет шоу барабанов, которые, уверен, покорят наших зрителей своим мастерством", - отметил он.

Завершит праздник музыкальный фейерверк, который продлится порядка 14 минут. Зрителей ждут залпы крупного калибра, фейерверочные шары российского производства, которые отличаются большим временем горения в небе и насыщенными красками. Начало в 22 часа.

9 сентября на Кировке откроется ежегодный 13 фестиваль "Челябинск читающий", а на площади около памятника Курчатову пройдет фестиваль современных молодежных направлений "Продвижение" и большой концерт группы АК-47.