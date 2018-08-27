Митрополит Кирилл поблагодарил Алтушкина и Козицына за помощь в воссоздании Храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

В минувшее воскресенье митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в сослужении четырех архиереев совершил чин освящения храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, передает корреспондент Накануне.RU. Затем в новоосвященном храме правящий архиерей возглавил первую Божественную литургию.

В богослужении участвовали митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» – это один из старейших храмов Екатеринбурга: он был заложен в 1823 году основательницей Ново-Тихвинского монастыря игуменией Таисией. Храм входил в уникальную фасадную 95-метровую группу монастыря. Фасад монастыря представлял собой единый комплекс из трех храмов, трех корпусов и ограды. Церковь «Всех Скорбящих Радость» была одной из первых построек в этом фасадном комплексе. После революции храм был закрыт, в нем размещался клуб. Храм вернули монастырю в 2000-х годах полуразрушенным: от него остались только часть фундамента и две стены. Сейчас храм полностью возрожден; работы по его восстановлению велись более десяти лет.

Освятив храм, митрополит Кирилл обратился к собравшимся с архипастырским словом, отметив, какой большой труд с напряжением духовных и физических сил стоит за этой восстановленной святыней - как и за каждым свидетельством торжества православия."Когда мы приходит в Ново-Тихвинский монастырь в нынешнем его виде, когда мы видим полет души, выраженный таким видимым образом творениями рук и сердец находящихся здесь ангелоподобных жителей, то вспомним о том, как трудно они шли к сегодняшнему торжеству православия".

Владыка митрополит поблагодарил всех доброделателей, внесших свою лепту в восстановление святыни, особо отметив главу «Русской медной компании» Игоря Алтушкина и генерального директора Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрея Козицына. "Мы всегда помним и благодарим Бога за Андрея Анатольевича Козицына, за Игоря Алексеевича Алтушкина, за всех тех добрых людей, кто своим сердцем, своей жизнью сегодня помогает нам, украшает святые храмы, помогает людям, помогает очень многими добрыми делами спасать свои бессмертные души и души тех людей, которые вместе с ними трудятся,"- сказал митрополит.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» был полон. В небольшой, рассчитанной на две сотни человек церкви, поместились далеко не все - многие молились в притворе и на улице.