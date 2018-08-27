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"Позвольте не согласиться с Алексеем Кудриным!" Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил, что если в конце 50-х годов на каждого пенсионера приходилось пять работающих, то сейчас это соотношение один к двум. И количество трудоспособного населения будет уменьшаться. В будущем году число работоспособного населения сократится на полмиллиона. Но вы что, забыли, что у вас 4 миллиона безработных, из которых 800 тыс. получают пособие по безработице? Дайте им работу и не надо будет платить пособие. Из полутора миллионов россиян, вышедших на пенсию в прошлом году, половина продолжают работать. В "Единой России" предлагают запустить федеральную программу переквалификации работников предпенсионного возраста. Кого же они собираются переучивать? Продавцов в охранники или охранников в дворники?
27.08.2018
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В 2019 году в содержание контрольно-измерительных материалов некоторых ЕГЭ внесут изменения
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ЕГЭ, единый государственный экзамен, 2018 (2018) | Фото: postupi.online

В содержание контрольно-измерительных материалов некоторых ЕГЭ в 2019 году предлагается внести изменения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Рособрнадзора.
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Отмечается, что все изменения в КИМ ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера. "По большинству предметов были уточнены формулировки заданий, усовершенствована система оценивания заданий для повышения дифференцирующей способности экзаменационной работы. Впервые в этом году опубликована для общественно-профессионального обсуждения экзаменационная модель ЕГЭ по китайскому языку", - говорится в сообщении.

Опубликованные проекты не содержат изменений в 2019 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии и информатике.

При этом в экзамене по русскому языку увеличено количество заданий - с 26 до 27. Так, будет введено новое задание на умение проводить пунктуационный анализ текста. "Изменен формат заданий 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 с развернутым ответом", - пояснили в Рособрнадзоре.

Также меняется модель задания в ЕГЭ по биологии: в одном из них вместо двухбалльного задания с множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с таблицей.

"В экзаменационной работе по иностранному языку уточнена формулировка и критерии оценивания задания 40 письменной части, в котором участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения "Мое мнение". В ЕГЭ по литературе уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом", - добавили в ведомстве.

В экзаменационной работе по обществознанию детализированы формулировки заданий 25, 28, 29, а в ЕГЭ по истории в задание 21 добавлено дополнительное условие, "определяющее требование к оформлению ответа, и дополнены критерии оценивания этого задания".

Изменений структуры и содержания КИМ ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом не предполагается.

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27.08.2018 10:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:48 Екб

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В 2019 году в содержание контрольно-измерительных материалов некоторых ЕГЭ внесут изменения
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