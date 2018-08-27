В 2019 году в содержание контрольно-измерительных материалов некоторых ЕГЭ внесут изменения

В содержание контрольно-измерительных материалов некоторых ЕГЭ в 2019 году предлагается внести изменения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Рособрнадзора.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты заданий для выпускников 9 и 11 классов.

Отмечается, что все изменения в КИМ ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера. "По большинству предметов были уточнены формулировки заданий, усовершенствована система оценивания заданий для повышения дифференцирующей способности экзаменационной работы. Впервые в этом году опубликована для общественно-профессионального обсуждения экзаменационная модель ЕГЭ по китайскому языку", - говорится в сообщении.

Опубликованные проекты не содержат изменений в 2019 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии и информатике.

При этом в экзамене по русскому языку увеличено количество заданий - с 26 до 27. Так, будет введено новое задание на умение проводить пунктуационный анализ текста. "Изменен формат заданий 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 с развернутым ответом", - пояснили в Рособрнадзоре.

Также меняется модель задания в ЕГЭ по биологии: в одном из них вместо двухбалльного задания с множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с таблицей.

"В экзаменационной работе по иностранному языку уточнена формулировка и критерии оценивания задания 40 письменной части, в котором участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения "Мое мнение". В ЕГЭ по литературе уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом", - добавили в ведомстве.

В экзаменационной работе по обществознанию детализированы формулировки заданий 25, 28, 29, а в ЕГЭ по истории в задание 21 добавлено дополнительное условие, "определяющее требование к оформлению ответа, и дополнены критерии оценивания этого задания".

Изменений структуры и содержания КИМ ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом не предполагается.