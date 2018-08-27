Свердловский вице-губернатор Тунгусов пробудет в отпуске до самых выборов

Руководитель администрации - первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов будет находиться в отпуске с 27 августа до 7 сентября – эту информацию Накануне.RU подтвердили в администрации главы региона.

В этом году Евгений Куйвашев отправляет своего зама по политической части уже во второй раз: первый был в июле, и вот теперь – в самый пик избирательной кампании по выборам депутатов городской думы Екатеринбурга, которые назначены на 9 сентября.

Наблюдатели называют нынешний отдых Тунгусова "принудительным", объясняя такое решение Куйвашева вмешательством первого заместителя главы области в предвыборную повестку, когда сначала его подчиненный стал инициатором формирования пресловутого "списка Тунгусова" на праймериз "Единой России" по определению кандидатов в представительный орган областной столицы. А затем, якобы с подачи вице-губернатора, в конкурсе для участия в выборах мэра города выдвинулся заместитель главы городской администрации Алексей Кожемяко, в то время как резиденция, по слухам, делает ставку на вице-губернатора Александра Высокинского. С именем Тугнусова также связывают развернутую кампанию "Криминал рвется во власть", направленную на дискредитацию ряда кандидатов в депутаты гордумы "от резиденции", а также лоббирование представителей КПРФ.

На время отпуска Тунгусова его обязанности будет исполнять первый вице-губернатор Алексей Орлов.