Всероссийская акция "Ночь кино" собрала более 26 тысяч свердловчан

Более 26,5 тыс. жителей Свердловской области приняли участие во всероссийской акции "Ночь кино", которая прошла в минувшие выходные. На территории Среднего Урала работали 114 кинотеатров и учреждений культуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента региона.

По данным Свердловского областного фильмофонда (филиала Инновационного культурного центра), самыми активными участниками "Ночи кино" стали жители Асбеста, Алапаевска, Полевского, Верхнего Тагила, Буланаша, Серова и Первоуральска.

Отметим, что официальный старт акции дал заместитель министра культуры региона Сергей Радченко в Доме кино Екатеринбурга.

Помимо кинопоказов, на площадках также можно было посетить выставки, поучаствовать в конкурсах и интерактивных программах.

В этот день работали также три открытых площадки – в Березовском, Лесном и Серове.

В честь 75-летия победы в Курской битве в рамках акции "Ночь кино" перед каждым сеансом был показан специальный ролик "#КУРСКАЯБИТВА_75".

Напомним, в рамках всероссийской акции зрителям в этом году было представлено три фильма: "Танки" от режиссера Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко.