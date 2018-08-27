На Камчатке женщине дважды отказали в госпитализации и она умерла: врачей проверит Следственный комитет

На Камчатке Следственный комитет проверяет информацию об отказе врачей в госпитализации женщины, в результате чего она скончалась.

Как сообщили Накануне.RU в краевом СКР, вечером и ночью с 10 на 11 августа 42-летней жительнице Вилючинска, страдавшей хроническим заболеванием, в связи с ухудшением здоровья была вызвана бригада "скорой помощи", но, несмотря на тяжелое состояние, предоставление медицинской документации и требования родственников, врачами было дважды отказано в госпитализации женщины.

По данным следствия, только после третьего вызова бригады "скорой", в 9 часов утра 11 августа, врачи наконец согласились госпитализировать больную в Вилючинскую городскую больницу, в терапевтическом отделении которого она скончалась в тот же день.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи СКР намерены дать юридическую оценку действиям (или бездействию) медицинского персонала.