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"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
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от издателя  |  комментариев: 1


"Позвольте не согласиться с Алексеем Кудриным!" Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил, что если в конце 50-х годов на каждого пенсионера приходилось пять работающих, то сейчас это соотношение один к двум. И количество трудоспособного населения будет уменьшаться. В будущем году число работоспособного населения сократится на полмиллиона. Но вы что, забыли, что у вас 4 миллиона безработных, из которых 800 тыс. получают пособие по безработице? Дайте им работу и не надо будет платить пособие. Из полутора миллионов россиян, вышедших на пенсию в прошлом году, половина продолжают работать. В "Единой России" предлагают запустить федеральную программу переквалификации работников предпенсионного возраста. Кого же они собираются переучивать? Продавцов в охранники или охранников в дворники?
27.08.2018
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В Кургане будут судить грабителя продуктового магазина, которого скрутили покупатели
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мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В Кургане будут судить мужчину, который ограбил продуктовый магазин.
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Инцидент произошел 12 июня этого года в Рябково в магазине "Утро", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Грабитель уже ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления мужчина.

"Он, используя в качестве оружия фрагмент стеклянной бутылки, совершил разбойное нападение на продавца магазина. С похищенными деньгами обвиняемый на месте преступления был обезоружен и задержан покупателями магазина и потом передан сотрудникам полиции", - добавили в ведомстве.

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27.08.2018 10:34 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:34 Екб

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В Кургане будут судить грабителя продуктового магазина, которого скрутили покупатели
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