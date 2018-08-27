В Кургане будут судить грабителя продуктового магазина, которого скрутили покупатели

В Кургане будут судить мужчину, который ограбил продуктовый магазин.

Инцидент произошел 12 июня этого года в Рябково в магазине "Утро", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Грабитель уже ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления мужчина.

"Он, используя в качестве оружия фрагмент стеклянной бутылки, совершил разбойное нападение на продавца магазина. С похищенными деньгами обвиняемый на месте преступления был обезоружен и задержан покупателями магазина и потом передан сотрудникам полиции", - добавили в ведомстве.