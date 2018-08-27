В МИД Германии заявили о планах пересмотреть отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о намерении пересмотреть внешнеполитическую стратегию ФРГ по отношению к США.

По его словам, "давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство". Сделать это, подчеркнул Маас, необходимо "трезво, критично, и даже самокритично", передает РИА Новости.

В июне министр заявлял, что ФРГ больше не может замалчивать разногласия, которые возникают в работе с США. В частности, Маас имел ввиду выход Вашингтона из соглашения по климату, отказ от иранской ядерной сделки и введение пошлин на импорт стали и алюминия.