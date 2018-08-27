Житель Среднего Урала получил 11 лет "строгача" за контрабанду наркотиков

Краснотурьинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, который обвиняется в контрабанде наркотических средств. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.

Мужчину осудили по двум статьям – "контрабанда наркотических средств, их прекурсоров или аналогов, содержащих наркотические вещества, в крупном размере" и "приготовление к незаконному сбыту, пересылке наркотических средств в крупном размере".

В ходе судебного следствия установлено, что в период с августа по ноябрь 2014 г. мужчина заказал в Китайской Народной Республике вещество, являющее производным наркотического средства массой не менее 149,4 грамм. Указанное вещество подсудимый должен был получить по почте. Однако, не дождавшись посылки, в 2015 г. он сделал повторный заказ запрещенного вещества, массой не менее 99,4 грамма. Когда посылка пришла в почтовое отделение, то мужчину задержали.

Подсудимый полностью признал свою вину.