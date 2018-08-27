В Красноярском крае создадут фонд имени Хворостовского

В Красноярском крае будет создан краевой фонд имени Дмитрия Хворостовского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Исполняющий обязанности председателя Правительства Красноярского края Юрий Лапшин и вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли подписали соглашение о сотрудничестве в целях увековечения памяти всемирно известного баритона и почетного гражданина Красноярского края", - говорится в сообщении.

Соглашение подразумевает совместное проведение на высоком уровне выставок, концертов, творческих вечеров, посвященных памяти известного оперного певца.

"Для реализации творческих инициатив планируется создание краевого фонда имени Дмитрия Александровича Хворостовского", - добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, имя Дмитрия Хворостовского будет присвоено колледжу искусств в Кемеровской области.

Хворостовский скончался 22 ноября прошлого года в Лондоне после продолжительной болезни.