Защитник "Урала" Владимир Хозин, два года не игравший из-за травмы, переходит в другой чемпионат

Защитник ФК "Урал" Владимир Хозин проведет будущий сезон в аренде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, игрок переходит в команду "Арарат-Армения" из высшей лиги армянского чемпионата. Футболист будет выступать там на правах аренды до конца сезона.

Напомним, Хозин перебрался в "Урал" в 2014 году. Он провел за клуб более 50 матчей и забил пять голов. Однако затем защитник получил тяжелейшую травму и пропустил два прошлых сезона.

В марте этого года Владимир наконец вернулся на поле, но ни одного официального матча за "Урал" так и не провел.