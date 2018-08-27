ФК "Амкар" подаст иск о самобанкротстве: долг организации составляет 540 млн

Футбольный клуб "Амкар" планирует подать иск о самобанкротстве, сообщает "Ъ". По данным издания, сумма задолженности футбольного клуба составляет 540 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас клуб находится в стадии ликвидации. Из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Вместо него участие в премьер-лиге примет махачкалинский клуб "Анжи". Отметим, что бывший главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев устроился тренером в клуб "Анжи".

Отметим, что организация обещала погасить задолженность перед игроками, которые уже начали обращаться в суд для взыскания долгов. В частности, исковое заявление подали игроки Петар Занев, Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Дмитрий Белоруков и Михаил Сиваков.