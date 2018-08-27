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"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
27.08.2018
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Позвольте не согласиться с Алексеем Кудриным!" Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил, что если в конце 50-х годов на каждого пенсионера приходилось пять работающих, то сейчас это соотношение один к двум. И количество трудоспособного населения будет уменьшаться. В будущем году число работоспособного населения сократится на полмиллиона. Но вы что, забыли, что у вас 4 миллиона безработных, из которых 800 тыс. получают пособие по безработице? Дайте им работу и не надо будет платить пособие. Из полутора миллионов россиян, вышедших на пенсию в прошлом году, половина продолжают работать. В "Единой России" предлагают запустить федеральную программу переквалификации работников предпенсионного возраста. Кого же они собираются переучивать? Продавцов в охранники или охранников в дворники?
27.08.2018
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Новости
27.08.2018 10:01 Мск (12:01 Екб)
образование | В России
Нехватку мест в яслях Минтруд предлагает компенсировать нянями
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няня, самозанятые (2018) | Фото: gorobzor.ru

В Минтруде предложили способы ликвидации очередей в ясли.
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Напомним, по поручению президента к 2021 году необходимо ликвидировать очередность в садики детям до трех лет.

В рамках нацпроекта "Демография" планируется создать к концу 2024 года порядка девяти тысяч домашних дошкольных групп, для чего предполагается обучить около 150 тысяч нянь.

Всего реализация проекта потребует более 11 млрд рублей, пишут "Известия".

Отмечается, что будет создано не менее 255 тысяч мест в яслях для детей до трех лет. Еще 5 тысяч мест появится в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений.

Напомним, год назад президент Владимир Путин отчитал губернатора Забайкальского края Наталью Жданову за нехватку мест в детских садах. По его словам, правительством многое сделано для решения этой проблемы.

Жданова пояснила, что "недофинансировали со своей стороны".

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27.08.2018 10:01 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:01 Екб

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Нехватку мест в яслях Минтруд предлагает компенсировать нянями
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