Нехватку мест в яслях Минтруд предлагает компенсировать нянями

В Минтруде предложили способы ликвидации очередей в ясли.

Напомним, по поручению президента к 2021 году необходимо ликвидировать очередность в садики детям до трех лет.

В рамках нацпроекта "Демография" планируется создать к концу 2024 года порядка девяти тысяч домашних дошкольных групп, для чего предполагается обучить около 150 тысяч нянь.

Всего реализация проекта потребует более 11 млрд рублей, пишут "Известия".

Отмечается, что будет создано не менее 255 тысяч мест в яслях для детей до трех лет. Еще 5 тысяч мест появится в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений.

Напомним, год назад президент Владимир Путин отчитал губернатора Забайкальского края Наталью Жданову за нехватку мест в детских садах. По его словам, правительством многое сделано для решения этой проблемы.

Жданова пояснила, что "недофинансировали со своей стороны".