Куйвашев встретился с Носовым в Магадане, чтобы наметить планы по сотрудничеству

27 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с врио главы Магаданской области Сергеем Носовым, чтобы наметить конкретные планы по расширению сотрудничества. Опыт Среднего Урала, приобретенный за время реализации программ повышения качества жизни уральцев, будет полезен при разработке и воплощении в жизнь аналогичных проектов в Магаданской области. Об этом главы регионов говорили на рабочей встрече в Магадане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Напомним, в июле на выставке ИННОПРОМ-2018 Евгений Куйвашев и Сергей Носов подписали соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

По словам главы Среднего Урала, в Свердловской области успешно реализуются программы в сфере здравоохранения, ЖКХ, дорожного строительства, обеспечения комфорта и безопасности людей.

"Готовясь к Чемпионату мира по футболу, матчи которого летом прошли в Екатеринбурге, мы внедрили программу "Безопасный город". Мы оснастили городские улицы и места массового пребывания людей камерами видеонаблюдения, современными энергоэффективными системами освещения. Свердловские предприятия готовы наладить комплексные поставки такого светотехнического оборудования, а также коммунальной и другой современной техники", – отметил Куйвашев.

Он также добавил, что свердловчане готовы делиться опытом реализации программы капитального ремонта, так как по итогам первого полугодия 2018 года Средний Урал вошел в тройку российских регионов-лидеров. Речь зашла также и о сотрудничестве в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Планы по расширению сотрудничества имеют и власти на муниципальном уровне: сегодня состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между врио главы Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и мэром Магадана Юрием Гришаном. В присутствии глав регионов стороны договорились о развитии взаимовыгодных отношений по ряду направлений.