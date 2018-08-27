На Среднем Урале будут судить директора санатория, которая задолжала работниками более пяти миллионов

В Новоуральске перед судом предстанет руководитель санатория за невыплату заработной платы своим работникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемая занимала пост директора ООО "Управляющая компания "Санаторий Зеленый мыс" с 2015 года.

"В период с января 2016 года по июнь 2017 года обвиняемая не выплачивала заработную плату 96 сотрудникам санатория на сумму, свыше 5,5 млн рублей. Денежные средства предприятия она направляла для решения текущих финансовых вопросов, связанных с деятельностью организации, в основном для расчета с контрагентами", - добавили в ведомстве.

Дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №1 Новоуральского судебного района.

Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.