Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Сатке открыл суперфиналы России по шахматам среди женщин и мужчин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский поблагодарил Российскую шахматную федерацию и фонд Тимченко за выбор в пользу Сатки.

"Это удивительный город, где умеют работать и мыслить. Каждый воспринимает шахматы по-своему. Для одних это искусство, уходящее корнями в глубину веков. Для многих это наука. Для кого-то важней борьба, риск и спортивный азарт. Но главную роль здесь играет безграничный человеческий интеллект – главный двигатель прогресса и всей человеческой цивилизации", - подчеркнул он.

На Урале впервые проводится шахматный турнир такого уровня.

Игры будут проводиться ежедневно в большом зале дворца культуры "Магнезит". В это же время во дворце будет открыта выставка советского и российского живописца, представителя "сурового стиля" Гелия Коржева (1925-2012). Экспозиция "Путь к картине. Гелий Коржев" включает в себя эскизы, этюды и графику из архива семьи художника, выполненные им в ходе работы над ключевыми полотнами военной, исторической, библейской и других серий в период с 1953-2012 годы.

После официальной церемони открытия Борис Дубровский осмотрел выставку.