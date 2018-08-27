"Единороссам предложили сдать мандаты". В Новом Уренгое в четвертый раз прошел митинг против пенсионной "реформы"

В Новом Уренгое партия КПРФ провела четвертый по счету митинг против пенсионной "реформы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного отделения КПРФ.

Точное количество участников митинга организаторы не уточняют. По информации Новоуренгойского ГК КПРФ, митинг нельзя назвать многочисленным, однако в нем приняли участие люди разных возрастных категорий.

"Во время сбора подписей в опросном листе КПРФ нередко слышны от граждан опасения, люди боятся из-за подписи в опросном листе КПРФ или участия в митинге потерять работу. У многих кредит, ипотека, и другие долговые обязательства перед банками", - объясняют небольшое количество участников организаторы митингов.

Во время протестной акции участники собирали подписи. После - приняли резолюцию, в которой потребовали отменить повышение НДС, отменить "пенсионную реформу", отправить правительство Медведева в отставку, взять под госконтроль цены на энергоносители.

Также коммунисты потребовали от депутатов "единороссов" добровольно сложить свои депутатские мандаты "в связи с поддержкой антинародного закона".

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.