Миллиард рублей ущерба: в России ликвидирована крупная финансовая пирамида

В Пензе арестовали четырех подозреваемых в создании "финансовой пирамиды", ущерб от действий которой составил более миллиарда рублей.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего действовало девять филиалов.

Злоумышленники с 2012 года привлекали деньги под предлогом выплаты высоких дивидендов - до 60 процентов в год. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в проекты, связанные с рынком недвижимости.

Организаторы широко рекламировали свою деятельность в СМИ, рассказали в МВД. По предварительным данным, количество пострадавших превышает три тысячи человек.

Были проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Для возмещения ущерба арестованы 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела.

В июле прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело создателей финансовой пирамиды, которые украли у людей 65 млн рублей.

С октября 2012 года по май 2013 года генеральный директор ООО "РФК" и его знакомый по принципу "финансовой пирамиды" привлекали деньги жителей Свердловской области. При этом вкладчикам гарантировали выплату более высоких процентов, чем другие финансовые организации. Они также просили людей брать кредиты, а деньги отдавать им на условиях передачи части кредитных денежных средств обратно гражданам и погашения за них взятого кредита в полном объеме за счет средств фирмы.