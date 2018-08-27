В Москве горел сталинский жилой комплекс "Дом на набережной"

В сталинском жилом комплексе "Дом на набережной" в центре Москвы произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сегодня в 00 часов 57 минут поступил сигнал о пожаре на улице Серафимовича, дом 2. Горела летняя веранда на уровне 11-го этажа жилого дома, площадь составила около 10 кв.м.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули шесть человек. В 1 час 33 минуты огонь удалось потушить. Как уточнили в МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

"Дом на набережной" ("Дом правительства") - знаменитый сталинский жилой комплекс. Он был построен в 1931 году.