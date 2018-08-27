Из тюменского ТРЦ после отключения электричества эвакуировали посетителей

Из торгового центра "Тюмень Сити Молл" после отключения электричества эвакуировали посетителей: кто-то из гостей ТРЦ нажал кнопку пожарной тревоги, передает корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп в соцсети очевидец рассказал, что после ложной пожарной тревоги всех посетителей вывели на улицу. Он добавил, что все пожарные выходы якобы оказались закрытыми. Представители торгового центра от имени официальной группы "Тюмень Сити Молла" прокомментировали случившееся.

По их словам, в 19.28 26 августа произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции РП-54. Из-за этого был обесточен район Мыс и, в том числе, ТРЦ. После того, как погас свет, один из посетителей нажал кнопку пожарной тревоги. Это подтверждается записью с камер наблюдения. Автоматически включилось оповещение, разблокировались эвакуационные двери, запустилась пожарная вентиляция. Служба охраны провела проверку.

Раз факт пожара не подтвердился, пожарная система была отключена и вернулась в штатное состояние, именно поэтому двери эвакуационных выходов были автоматически закрыты, уточнили сотрудники ТРЦ. Некоторые покупатели поддались панике, начали силой открывать магнитные замки и оказались в служебных коридорах. Именно их затем выводили сотрудники охраны. Во время аварийного отключения электроэнергии никто из гостей торгового центра не пострадал, никто не потерялся. Посетителей вывели на улицу через главный вход.



"Электричества не было с 19.28 26 августа до 0.18 27 августа. Обслуживающая организация пока не объяснила причины такого долгого отсутствия света", - резюмировали в торговом центре.