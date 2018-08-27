Второй китайский авианосец всё ближе к принятию на вооружение. Оценены возможности авиагруппы

Первый авианосец, построенный в Китае, ещё не получивший официального названия и известный пока как "проект 001", вышел на вторые ходовые испытания. После первого выхода в море в мае на авианосце продолжались монтажные и пуско-наладочные работы.

Новые испытания свидетельствуют о том, что "проект 001" всё ближе к принятию на вооружение, в результате чего ВМС НОАК с двумя авианосцами станут вторыми по силе в мире после ВМС США. Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", построенный фактически по одному проекту с китайским "Ляонином", сейчас находится на капитальном ремонте, французский "Шарль де Голль" ремонт заканчивает, однако до сих пор его лётчики продолжают тренироваться на береговых аэродромах или американских кораблях, поэтому можно сказать, что ни Россия, ни Франция не обладают боеготовыми авианосцами. Строительство второго авианосца ведут также только Великобритания и Индия, но их программы отстают от китайской.

Издание Sina.com отмечает, что наличие двух авианосцев даст Китаю возможность постоянно иметь на боевом дежурстве один из них, даже если второй будет отправлен на ремонт. Кроме того, в отличие от британских или индийских, ВМС НОАК имеют достаточное количество кораблей сопровождения, необходимых для прикрытия обоих авианосцев. Сейчас флот Поднебесной располагает примерно 20 эсминцами проекта 052 D и тремя – проекта 055, которые могут обеспечить одно из сильнейших в мире прикрытий, что даст возможность корабельным авиагруппам действовать в оптимальных условиях.

Авиагруппы состоят из 20 истребителей J-15, каждый из которых способен нести четыре противокорабельные ракеты "Инцзи ("Удар ястреба") – 12 и 18. Таким образом, ударная группа китайского авианосца за один заход может выпустить по противнику до 80 таких ракет.

Китайские СМИ сообщают, что ещё 20 августа на палубе нового авианосца можно было увидеть истребители и корабельные вертолёты "Чжи-18".

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый авианосец будет назван в честь провинции Шаньдун. Не исключено, что он будет принят на вооружение уже в текущем году. К 2025 г. Пекин планирует поставить на вооружение четыре авианосца.