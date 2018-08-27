"Вы что, сумасшедшие?": создатель Pink Floyd предостерег желающих воевать с Россией

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс объяснил, почему прямо со сцены назвал организацию "Белые каски" фейковой. Музыкант уверен, что организация создана не для помощи населению Сирии, а для пропагандистской борьбы против Башара Асада.

В интервью "Известиям" он напомнил об атаке, которая произошла в апреле в сирийском городе Дума. 7 апреля "Белые каски" распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе. После этого коалиция США нанесла удары по правительственным войскам в САР.

В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства - 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.

По словам Уотерса, многие материалы "Белых касок" были признаны очевидной ложью.

"Все врачи говорили, что не было никакой химической атаки. Никто не умер в Думе в тот день, ни один человек. А ведь они сообщали о то ли 50, то ли 60 погибших. А врачи говорят, что в больнице были люди с проблемами дыхания, но из-за пыли, просто потому что там война. Так вот, никто не умер. Это очевидно никакая не химическая атака. Это фейк" – заявил артист.

Он считает, что граждане западных стран должны требовать от правительства не бомбить иностранное государство.

Уотерс также назвал данный эпизод элементом "пропагандисткой войны, которая пытается демонизировать" президента РФ Владимира Путина, сирийского лидера Башара Асада, Иран.

По его словам, сложно будет дойти до истины в ситуации с Сирией. "Вообще, тот, кто побеждает, тот и пишет историю, - сказал Уотерс. - Очень тяжело потом вернуться и найти истину. Союзники переписали историю Второй мировой войны".

"Дело Скрипалей" лидер Pink Floyd назвал "чушью", добавив, что это понятно "даже человеку с одним полушарием".

"Я бы хотел всему миру заявить: "Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?" - сказал Уотерс.

Он заявил, что, по его мнению, Запад не будет воевать с Россией. "Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна", - подчеркнул музыкант.