Смолов забил - "Локомотив" победил: чемпионы России обыграли "Анжи"

Действующий чемпион России московский "Локомотив" одержал вторую победу в новом сезоне. Решающий гол на счету новичка команды Федора Смолова, передает корреспондент Накануне.RU.

В воскресенье "железнодорожники" на своем поле принимали махачкалинский "Анжи". Счет был открыт в начале второго тайма - отличился Мацей Рыбусь. Затем Смолов удвоил преимущество хозяев. А в самом конце встречи в ворота "Локо" был назначен пенальти, который реализовал Владислав Кулик.

"Локомотив" победил 2:1 и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре действующий чемпион отправится в гости к бывшему клубу Смолова - "Краснодару".

Напомним, Федор Смолов перешел в "Локомотив" в начале августа за 9 млн евро. Перед этим он угодил в скандал с оставлением места ДТП, за что футболиста сборной России на год лишили водительских прав.