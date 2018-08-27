Пинаев вручил Носову знак "Почетный гражданин города Нижний Тагил"

Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил наградную ленту и знак "Почетный гражданин города Нижний Тагил" врио главы Магаданской области Сергею Носову. Вручение состоялось сегодня в столице Колымы в рамках совещания по развитию сотрудничества Магаданской и Свердловской областей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Данная награда, по решению горожан, - особая дань уважения Носову за его личные заслуги перед Нижним Тагилом, которым он руководил, будучи всенародно избранным, на протяжении 6 лет. Носов дважды одерживал победу на выборах, получая поддержку более 90% избирателей. Под его руководством начали реализовываться новые масштабные проекты, были введены в эксплуатацию дороги, скверы, объекты социальной инфраструктуры.

Пинаев подчеркнул, что новый глава Магаданской области навсегда останется уральцем, и что имя Носова уже вписано в историю города и неизменно будет ассоциироваться с его развитием. Градоначальник пожелал главе Колымы успехов, а региону - уверенного движения вперед под руководством опытного управленца и профессионала.