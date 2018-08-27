В Челябинске строительная компания "Легион" пожаловалась в УФАС на "двойника"

Строительная компания "Легион" пожаловалась в Челябинское УФАС на действия ООО "ГК Легион" при использовании сходного фирменного наименования, сообщилив пресс-службе антимонопольного органа.

По мнению заявителя, сходство фирменных наименований ООО "СК Легион" и ООО "ГК Легион" достигается за счет совпадения организационно-правовой формы, полного и сокращенного фирменных наименований, основной и произвольной части фирменных наименований. При этом заявитель считает, что отличие в одной букве не имеет определяющего значения.

В УФАС считают, что действия компании-"двойника" свидетельствуют о нарушении Закона о защите конкуренции, а использование сходного до степени смешения фирменного наименования может привести к смешению потребителями предприятий. Решение по данному делу будет принято 13 сентября.