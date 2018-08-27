В Кургане будут судить жителя Сочи, который обвиняется в покушении на убийство, разбое и бандитизме

В Курганский областной суд поступило уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Сочи - мужчина обвиняется в покушении на убийство, разбое и бандитизме.

С сентября 2002 года по март 2003 года мужчина, действуя в составе вооруженной банды, совершил несколько преступлений в Кургане, сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре РФ.

Злоумышленник принимал участие в совершении разбойного нападения на курганскую квартиру, где проживали муж ми жена - из жилища были похищены деньги и ценности на сумму в 500 тыс. рублей. Также мужчина участвовал в разбойном нападении на жителя Кургана, занимавшегося нелегальным обменом валюты. Кроме того, им совместно с другими участниками банды совершено покушение на убийство курганского бизнесмена.

Мужчина долго скрывался от правосудия, был объявлен в розыск, его задержали в Сочи.