Челябинский тракторный завод поставит 25 бульдозеров РЖД

Челябинский тракторный завод поставит 25 бульдозеров ОАО "Российские железные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

В адрес РЖД будет отправлено 10 современных агрегатов Б11.6000 – с гидромеханической трансмиссией и дизелем ЯМЗ, а также 15 машин модели Б10М.0101Е с "механикой" и заводским двигателем Д-180. Бульдозеры ЧТЗ будут работать в составе восстановительных поездов.

Техника поступит до конца ноября в разные регионы России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.