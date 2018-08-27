Поджигателем квартиры на Малышева в Екатеринбурге оказался недавно освободившийся из тюрьмы разбойник

Полицейские сумели установить личность поджигателя квартиры в Екатеринбурге. Он задержан.

Напомним, пожар произошел ночью 26 августа в жилом доме №160 по улице Малышева. С верхних этажей по лестничным маршам было эвакуировано 37 человек, в том числе 15 детей. В полыхающей квартире людей не было, только кот и собака. Удалось спасти лишь собаку.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, прибывшие на место полицейские установили, что произошел конфликт между жильцами, и в ходе ссоры нетрезвый мужчина поджег вещи. В результате возгорания никто из людей не пострадал. Сам предполагаемый поджигатель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный ОВД для разбирательства.

"Его личность уже установлена - это ранее судимый гражданин 1951 года рождения. По имеющимся сведениям, около двух месяцев назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой", - сообщили в МВД.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.