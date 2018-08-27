Минэкономики предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов

Минэкономразвития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов, сообщает"Коммерсантъ".

Инициатива представлена в доработанном проекте "Стратегии пространственного развития", который планируется внести на рассмотрение кабинета министров в сентябре этого года.

Макрорегионы не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономические связи, отмечает издание.

До сих пор было принято выделять два макрорегиона - Дальний Восток и Северный Кавказ. В дополнение к ним планируется выделить еще 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Макрорегионы в целом напоминают федеральные округа, но с большим дроблением, поясняет газета. Например, нынешний Центральный федеральный округ - это Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы.

Министерство считает, что подобное разделение сможет улучшить условия для межрегионального взаимодействия.

Основанием для вхождения в макрорегион должен стать потенциал кооперации входящих в него субъектов. В каждом из них должен быть крупный центр, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие выход территорий к международным рынкам или основным транспортным коридорам. Предполагается, что уже к 2025 году экспорт увеличится на 30%.

Против предложения МЭР, по информации "Коммерсанта", высказался полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он выступает за создание в Сибири единого макрорегиона, полагая, что в противном случае снизится уровень интеграционных процессов в регионе, а также появятся новые проблемы в развитии сибирских субъектов федерации.