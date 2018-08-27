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"Человек с головой медведя" рассказал, почему нужно путешествовать по Прикамью
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Эльнар Мансуров, голова медведя (2018) | Фото: www.instagram.com/mishka.travel/

Продвигать свой регион и развивать туризм в Прикамье через инстаграм намерен пермский блогер и путешественник Эльнар Мансуров, известный широкой публике как человек с головой медведя. Об этом он заявил в минувшую пятницу, 24 июля, на инстамите известных российских тревел-блогеров, проходившем в Перми на площадке "Лето-Парка", передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие было заявлено в рамках фестивального проекта "Пермский период. Новое время" и состояло из нескольких лекций, объединенных туристической тематикой. В роли лекторов - популярные в своей среде блогеры Илия Воскресенский, Александр Лапук, Полина Бржезинская (Санкт-Петербург), Александр Мазуров и Глеб Вешкин (Москва), Эльнар Мансуров (Пермь), читательская аудитория которых насчитывает суммарно около 1,7 млн человек. Хедлайнеры поделились своим опытом организации путешествий, рассказали о тонкостях создания travel-фотографии, а также о том, как можно заработать в сети Instagram. Инстамит посетил губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Обычно я рассказываю о том, как дешево улететь в Исландию, как купить билеты на Аляску или сделать визу… Но сегодня будет антилекция, я расскажу, за что можно любить Пермский край и как остаться в Перми, - анонсировал Эльнар Мансуров. - Сегодняшнее мероприятие должно помочь моим подписчикам и всем русскоязычным пользователям инстаграма понять, что в Перми есть жизнь, город богат событиями и нам есть что показать, это будет мой взгляд на Пермский край через призму инстаграма и туризма".

По мнению Мансурова, Прикамье вполне может стать территорией, привлекательной для туристов. По его словам, для достижения цели мало продвижения местных достопримечательностей, целесообразно рассказывать и об уникальных аттрактивных туристических объектах, находящихся в соседних регионах, путь к которым лежит через Пермский край.

"Почти 10 лет назад я был в Осло, где познакомился с ребятами из Сербии и Норвегии. Они рассказали мне, что мечтают проехать по Транссибу, и показали путеводитель Lonely Planet , в котором я прочитал о Перми следующее: серый, ничем непримечательный город, не стоит в нем останавливаться. Меня это очень задело. Как потом я узнал, отрицательную характеристику Перми дал эксперт издания, который остался недоволен городом, потому что никто из местных жителей не помог ему сориентироваться, и он опоздал на поезд в Казань. Казалось бы, ничего такого. Но я заметил, что сейчас много людей путешествует в обход Перми, несмотря на наличие города в маршруте Транссиба. Как правило, люди едут через Нижний Новгород в Казань и Екатеринбург, пропуская Пермь. В итоге до нас почти никто не доезжает, - пояснил Эльнар Мансуров. - Но я всё-таки вижу вектор развития. Например, в Республике Коми есть геологический памятник Маньпупунёр. Ранее эти каменные столбы находились на территории Пермской губернии. Сегодня 99% желающих их увидеть едут через Прикамье, потому как заброска происходит через Ныроб. Таким образом, туристы, направляющиеся на Маньпупунёр, могут увидеть достопримечательности Перми, а также севера Пермского края. И мне кажется большой ошибкой умалчивать об объектах, расположенных в соседних регионах, наоборот, не надо стесняться и больше о них рассказывать".

Эффективными инструментами рекламы туристических маршрутов блогер называет фотографию, соцсети и кино. По словам Мансурова, пока ещё многие недооценивают мощность интернет-платформ таких как инстаграм, с помощью которого успешно раскрутились не только отели и курорты, но и целые города, страны.

Эльнар Мансуров, голова медведя(2018)|Фото: www.instagram.com/mishka.travel/

"На юге Прикамья есть заброшенная железная дорога - Бартымский виадук. Четыре года назад я сфотографировал объект и выложил в сеть. Тогда о нем никто не знал, но после публикации началось нашествие. И таких уникальных мест в регионе достаточно - Александровские голубые озера, Каменный город, скала Ветлан и т.д. Их обязательно нужно показывать. Также популяризация туризма возможна через крупные кинопроекты. В мировой практике много примеров, когда фильм привлек внимание к объекту, территории, городу. Вспомните “Властелина колец”. В путешествиях по разным странам мне не раз встречались люди, желающие погулять по местам героев фильмов “Реальные пацаны” или “Географ глобус пропил”. А когда узнают, что я из Перми, то называют “реальным пацаном”! Всего два фильма, но заставили говорить о городе! Конечно, активная жизнь в Перми связана, в том числе и с Международным Дягилевским фестивалем. В период его проведения к нам приезжает много людей из других городов и стран. Такие мероприятия, несомненно, нужны региону", - уверен Эльнар.

Вместе с тем блогер обратил внимание на необходимость увеличения пассажиропотока в пермском аэропорту. В качестве решения проблемы он предложил приглашать разные авиакомпании, что также позволит конкурировать с аэропортами соседних регионов.

"У нас появился замечательный новый аэропорт, но, к сожалению, мы не можем себе позволить улететь в города Европы и Азии, потому что из Перми нет прямых рейсов. Однако вылеты в Пекин, Ригу, Баку, Астану, Бишкек, Барселону, Стамбул, Дубай, Хельсинки возможны из Екатеринбурга и Казани. С точки зрения развития туризма в регионе нужно сделать так, чтобы в Пермь можно было прилететь из любой точки мира, минуя Москву и минимум с одной пересадкой. Для этого необходимо приглашать разные авиакомпании. Я надеюсь, что в Перми инфраструктура и туристические маршруты будут развиваться, потому что в первую очередь всё зависит от нас", - завершил своё выступление Мансуров.

По информации губернатора Пермского края Максима Решетникова, в 2018 году в аэропорту зафиксировано увеличение пассажиропотока. "Конечно, мы понимаем, что нам нужны выходы на другие города и регионы и в этом направлении постоянно ведется работа. В текущем году пассажиропоток в пермском аэропорту увеличился на 20%. И чем больше поток, тем у нас больше возможность открывать новые рейсы", - сказал он.

Глава региона также проинформировал участников инстамита о предстоящих изменениях и перечислил самые масштабные проекты по преобразованию городского пространства Перми, строительству крупных дорожно-транспортных развязок и инфраструктурных объектов в Прикамье.

По мнению Максима Решетникова, успешная реализация всех планов, создаст благоприятные условия для туризма в регионе.

Светлана Борей

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27.08.2018 08:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:15 Екб

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"Человек с головой медведя" рассказал, почему нужно путешествовать по Прикамью
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