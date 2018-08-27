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Школу для переселенцев из зоны техногенной аварии в Березниках построит компания из Подмосковья
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микрорайон &quot;Любимов&quot; Березники (2016) | Фото: mrsk-ural.ru

На аукцион по строительству школы в микрорайоне "Любимов" поступила только одна заявка, передает корреспондент Накануне.RU.

Желание построить школу изъявила компания "Интерстрой" из Московской области. Несмотря на то, что конкурс не состоялся, комиссия признала заявку соответствующей требованиям.

Отметим, что согласно аукционной документации победитель аукциона должен будет до 2020 г. построить четырехэтажное здание школы на 1224 места. Стоимость контракта составляет 777,4 млн руб.

Напомним, ЖК "Любимов" возводится для переселения жителей Березников из домов, признанных непригодными для проживания в результате техногенной аварии. По итогам прошлого заседания комиссии, в мае 2017 г., Пермский край получил государственную субсидию в размере 1,25 млрд рублей на переселение березниковцев из зоны техногенной аварии.

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27.08.2018 08:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:30 Екб

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Школу для переселенцев из зоны техногенной аварии в Березниках построит компания из Подмосковья
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